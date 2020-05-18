Normalleşme adımlarının atılmasının ardından bazı kurumların açılmasıyla birlikte vatandaşların araştırmaları da hız kazandı. Sahiller, parklar ve plajlar gibi yazlık mekanların yeniden ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Bu tarz yerlerde ailecek eğlenmek isteyen pek çok vatandaş, bu kapsamda bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, sahiller plajlar ve parklar ne zaman açılacak?
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Pek çok alanda normalleşme adımları için planlar belli olurken, yeniden faaliyete başlayacak işletmeler hakkında da durumlar netleşmeye başladı. Bir süredir kapalı olan sahiller, parklar ve plajların da ne zaman açılacağı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, konuya dair merak edilenler...
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 4 milyon kişiyi aşarken, Avrupa'da ve ülkemizde normalleşme adımları atışmaya başlandı. Normalleşme takvimi kapsamında sahiller ve parkların ne zaman açılacağı en çok merak edilenler arasında.
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Mart'tan bu yana kapalı olan sahillerin, yeniden vatandaşlara açılacağı gün son günlerde merak konusu oldu. Sosyal mesafe hassasiyeti nedeniyle pek çok sektörde hizmetin durmasının ardından sahillere girişe de kısıtlama gelmişti.
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Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sahil ve plajlar en sakin günlerini yaşıyor. Yeni tip koronavirüs nedeniyle mesire-ören yerleri, piknik alanları ve sahillere girişe yasak getirilmesinin ardından park ve sahiller boş kaldı.
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Sahiller, parklar ve plajların yeniden ne zaman açılacağı konusunda bilgi paylaşımı yapılmadı. Bu hususta resmi açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.