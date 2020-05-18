Gündem Haber Giriş: 18 Mayıs 2020 - 18:19 , 18 Mayıs 2020 - 18:20

Sahiller plajlar ve parklar ne zaman açılacak?

Normalleşme adımlarının atılmasının ardından bazı kurumların açılmasıyla birlikte vatandaşların araştırmaları da hız kazandı. Sahiller, parklar ve plajlar gibi yazlık mekanların yeniden ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Bu tarz yerlerde ailecek eğlenmek isteyen pek çok vatandaş, bu kapsamda bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, sahiller plajlar ve parklar ne zaman açılacak?