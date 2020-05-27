Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasının ardından ülkemizde de sahil, plaj ve parklar gibi yerlere giriş yasağı getirilmişti. Normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte, bu mekanların ne zaman faaliyete geçeceği merak konusu oldu. Peki, sahiller parklar ve plajlar ne zaman açılacak?
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İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, arife günü başlayan ve 81 ilde Ramazan Bayramı boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Yasağın sona ermesinin ardından, iki aydan uzun süredir kapalı olan sahilleri parklar ve plajların durumu araştırılmaya başlandı. İşte, 'Sahiller parklar ve plajlar ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...
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Tedbirler kapsamında vatandaşların kullanımına kapatılan park, bahçe, sahil bantları, mesire ve ören yerleri, piknik alanları da tekrar açılıyor. İllerdeki veriler ve salgının yayılma durumuna göre vatandaşlar maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak bu alanları kullanabilecek. Risk durumunda İl İdare ve Pandemi Kurulları’nca bu alanlara geçici süreli yasaklar konabilecek.
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Söz konusu yerler için normalleşme adımlarının 3 Haziran sonrası atılması bekleniyor. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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PARKLARA BÖYLE GİDİLECEK
Yeni normalleşme kapsamında İstanbul’daki parklar da yeniden dizayn ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi parklara sosyal mesafe halkaları çizdi.
Anadolu yakasında Üsküdar, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik sahil parkları ile Avrupa yakasında Florya Sosyal Tesisleri, Küçükçekmece sahili, Haliç İTO Parkı, Maçka ve Bebek parklarına sosyal mesafe çizgileri eklendi. Caddebostan sahilindeki çalışmanın da kısa sürede tamamlanması planlanıyor.
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Caddebostan sahilindeki yeşil alanlara en az 1.8 metrelik aralıklarla, 2.4 metre çapında çemberler çizildi. Çizgilerde, çimlere zarar vermeyen maddeler kullanıldı.