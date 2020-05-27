Gündem Haber Giriş: 27 Mayıs 2020 - 10:59 , 27 Mayıs 2020 - 11:03

Sahiller parklar ve plajlar ne zaman açılacak?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasının ardından ülkemizde de sahil, plaj ve parklar gibi yerlere giriş yasağı getirilmişti. Normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte, bu mekanların ne zaman faaliyete geçeceği merak konusu oldu. Peki, sahiller parklar ve plajlar ne zaman açılacak?