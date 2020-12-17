Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları başladı! İşte uzman erbaş alımı şartları

Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular, 17-24 Aralık tarihlerinde 'https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu' internet adresi üzerinden e-Devlet vasıtasıyla yapılabilecek. İşte, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı hakkında ayrıntılar...
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1
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İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığının uzman erbaş alımına ilişkin şartlar belli oldu. Başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları, en az lise mezunu ve 27 yaşını bitirmiş olmaları (1 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar) gerekiyor. İşte, uzman erbaş alımı şartları...
2
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Adayların, askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmaları, askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için de terhis üzerinden 5 yıldan fazla süre (17 Aralık 2015 tarihi ve sonrasında terhis olanlar) geçmemiş olması isteniyor.
3
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Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna "www.sg.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.