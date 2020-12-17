MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları başladı! İşte uzman erbaş alımı şartları
GeriGündem Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları başladı! İşte uzman erbaş alımı şartları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 17 Aralık 2020 - 10:38 | 

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları başladı! İşte uzman erbaş alımı şartları

Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular, 17-24 Aralık tarihlerinde 'https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu' internet adresi üzerinden e-Devlet vasıtasıyla yapılabilecek. İşte, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı hakkında ayrıntılar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığının uzman erbaş alımına ilişkin şartlar belli oldu. Başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları, en az lise mezunu ve 27 yaşını bitirmiş olmaları (1 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar) gerekiyor. İşte, uzman erbaş alımı şartları...

2
Abone Olgoogle-news

Adayların, askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmaları, askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için de terhis üzerinden 5 yıldan fazla süre (17 Aralık 2015 tarihi ve sonrasında terhis olanlar) geçmemiş olması isteniyor.

3
Abone Olgoogle-news

Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna "www.sg.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

4
Abone Olgoogle-news

BAŞVURU ŞARTLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi