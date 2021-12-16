Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alımı yapacağını duyurdu: İşte Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alımı başvuru şartları ve tarihleri
Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alımı yapacağını duyurdu. Yayınlanan kılavuzda Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alımı başvuru şartları ve tarihlerine yer verildi. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır? İşte Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alımı başvuru şartları ve tarihleri
Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alımı için paylaşılan ilanda “Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak aşağıda durumları açıklanan unvanlardan açıktan atama yoluyla devlet memuru alımı yapılacaktır.” Denildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı Memur Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?
Başvurular; 20 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 14:00’te başlayıp, 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 11:00’de sona erecektir. b. Başvurular sadece https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir.
Sahil Güvenlik Komutanlığı Memur Alımı Başvuru Şartları
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.
b. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak.
c. Alım yapılacak unvanların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu almış olmak.
ç. Yapılacak başvurularda;
(1) Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03,
(2) Önlisans mezunları için 2020 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93,
4- (3) Ortaöğretim (Lise) mezunları için 2020 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94, puan türü kullanılacaktır (Alım yapılacak tüm unvanlar B Grubu kadro statüsünde olduğundan yukarıda belirtilen puan türleri kullanılmaktadır).
d. Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (31 Aralık 2003 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilir).
e. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde çalışmamış olmak ve sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak.
f. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
g. İlan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.
ğ. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne göre “Sahil Güvenlik Komutanlığında Devlet Memuru Olur.” kararlı sağlık raporu almak.
h. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak.
b. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak.
c. Alım yapılacak unvanların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu almış olmak.
ç. Yapılacak başvurularda;
(1) Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03,
(2) Önlisans mezunları için 2020 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93,
4- (3) Ortaöğretim (Lise) mezunları için 2020 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94, puan türü kullanılacaktır (Alım yapılacak tüm unvanlar B Grubu kadro statüsünde olduğundan yukarıda belirtilen puan türleri kullanılmaktadır).
d. Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (31 Aralık 2003 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilir).
e. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde çalışmamış olmak ve sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak.
f. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
g. İlan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.
ğ. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne göre “Sahil Güvenlik Komutanlığında Devlet Memuru Olur.” kararlı sağlık raporu almak.
h. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak.