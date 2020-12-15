Sahil Güvenlik Komutanlığı 100 Uzman Erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır?

Eğitim Şartı: En az lise mezunu olmak.



Boy Şartı: En az 164 cm. boyunda olmak koşuluyla, Sayfa-11’de yer alan boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmamak.



Sağlık Şartı: Sağlık durumunun (TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre) uzman erbaşlığa elverişli olduğunu, sevk edilecekleri tam teşekküllü hastanelerden alacağı raporla kanıtlamak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak.



Askerlik Şartı: Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak, askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliği Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak. Aynı zamanda Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuru yapacaklardan Uzman Erbaş Olacaklar için Nitelik belgesini birlik komutanlıklarından temin etmek. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak.



Yaş Şartı: 2020 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmamak. Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süreleri içinde olanlar için 29 yaşını bitirmemiş olmak.