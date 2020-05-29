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GeriMagazin Sahibinden kira garantili satılık ev... Cem Yılmaz lüks villasını 2 milyon dolara satıyor!
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Haber Giriş: 29 Mayıs 2020 - 07:55,

Sahibinden kira garantili satılık ev... Cem Yılmaz lüks villasını 2 milyon dolara satıyor!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Zekeriyaköy’deki lüks villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı. Evde hazır kiracı da var; Başakşehirli futbolcu Gael Clichy. Futbolcu, her ay Yılmaz’a 50 bin lira kira ödüyor.

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Sinema ve eğlence sektörünün en çok kazanan isimleri arasında olan ve her yıl vergi rekortmenleri listesine giren Cem Yılmaz, kazancıyla akıllı yatırımlar yapmayı tercih ediyor. Kazandığını gayrimenkule yatıran ünlü komedyen, 2012 yılında da Zekeriyaköy’ün en lüks sitesi Ormanada’dan bir villa satın almıştı. Yılmaz şimdi o villayı satışa çıkardı.

2DAHA ÖNCE DE SATMAK İSTEDİ
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DAHA ÖNCE DE SATMAK İSTEDİ

Yılmaz’ın evi, Eczacıbaşı Gayrimenkul tarafından inşa edilen sitenin en büyük villası. 1 dönümlük arazi içinde, 700 metrekarelik kullanım alanı sunan villada 6 oda ve 1 salon bulunuyor. Ünlü komedyen, villayı yatırım amacıyla henüz inşaat devam ederken almış, teslim edilir edilmez de satışa çıkarmıştı. Villa uzun süre satılmayınca, Yılmaz çareyi kiraya vermekte buldu.

3KİRASI 50 BİN LİRA
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KİRASI 50 BİN LİRA

Komedyen, lüks ayrıcalıklarla donanmış villasını geçtiğimiz günlerde yeniden satışa çıkardı. İstediği rakam ise 2 milyon dolar. Villayı satın alacak kişinin kiracı arama derdi de olmayacak; çünkü evde halihazırda kiracı var.

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Cem Yılmaz’a her ay 50 bin lira kira ödeyen o kişi, Başakşehir’de top koşturan Gael Clichy. Aynı zamanda Fransa Milli Takımı’nın sol beki olan futbolcu, eşi Charlene Suric ve iki çocuğuyla Cem Yılmaz’ın villasında, şehrin kaosundan uzakta sakin bir yaşam sürüyor.

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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