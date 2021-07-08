Şahan Gökbakar’ın Marmaris’teki evi sosyal medya gündeminde… Özel mülk tabelası ve evin fiyatı gündem oldu
Şahan Gökbakar’ın Marmaris’teki evi sosyal medya gündeminde. Evinin önündeki sahile “Özel mülktür girilmez” tabelası astıran Şahan Gökbakar’ın o anları kameraya da yansıdı. Ailesiyle sakin bir tatil için Marmaris’i tercih eden Şahan Gökbakar’ın 10 milyon TL’ye aldığı öğrenilen yeni evi için 3 milyon TL de masraf yaptığı iddia ediliyor. Kendisi için iskele ve kumsal yaptıran komedyen, koyun birçok yerine aynı tabeladan taktırdı. İşte Şahan Gökbakar’ın çok konuşulan eviyle ilgili detaylar…
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Şahan Gökbakar aldığı eviyle gündem oldu. Ünlü komedyenin geçtiğimiz yıllarda yatırım için satın aldığı Selimiye’deki arsasına pandemi döneminde ev yaptırmak için harekete geçmişti. Çiftin evi görüntülenirken ortaya çıkan detay sosyal medyaya da konu oldu. Selin Gökbakar, evinin önüne döktürdükleri deniz kumuna tatilcilerin çıktığını fark edince, teknesindeki personeli defalarca tur teknesine yolladı.
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Evlerinin önündeki plaj kumunu kendilerinin döktürdüğünü söyleyen Gökbakar, uzun uğraşlar sonrası tekneyi koydan çıkartmayı başardı.
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Şahan Gökbakar’ın ilk işi “Özel mülktür girilmez” tabelası asmak oldu. Kendisi için iskele ve kumsal yaptıran komedyen, koyun birçok yerine aynı tabeladan taktırdı.
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“Özel mülktür girilmez” tabelasının haber olması ardından sosyal medyada birçok durumu değerlendiren paylaşımlarda bulundu.