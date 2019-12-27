Sağlıklı bir yılbaşı sofrası için öneriler

Yeni yıl karşılama planlarının yapıldığı şu günlerde, davet sofralarının içeriği de sağlık için büyük önem taşıyor. Gerek bir mekânda gerekse ev ortamında yapılacak bir yılbaşı organizasyonunda, eğlencenin içeriği kadar yapılacak ya da sunulacak olan menü içeriğine de dikkat edilmelidir. Ağır bir yılbaşı yemeği sonrasında oluşabilecek mide problemleri, baş ağrısı, yüksek tansiyon, hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü) gibi durumlar ile karşılaşmamak için, yılbaşı günü dengeli bir beslenme programı izlenmelidir.