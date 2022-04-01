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Sağlık raporları uzatıldı mı 2022? Sağlık raporları ne zaman yenilenecek? Bakan Koca duyurdu!

#Sağlık Bakanlığı#Koronavirüs#Fahrettin Koca

Sağlık raporlarının ne zaman biteceği, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı koronavirüs mücadelesinde alınan önlemlerle ilgili yeni kararı duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemi döneminde ilaç ve tıbbi malzemeye erişimde sıkıntı yaşanmaması amacıyla çeşitli tedbirler alındığını vurgulayarak, süreli-süresiz sağlık raporların yenilenme tarihi için yeni karara varıldığını bildirdi. Geçerlilik süresi 1 Ocak 2020 tarihinde sonra sona ermiş süreli sağlık raporunun süresi uzatıldı. Peki, sağlık raporları ne zaman yenilenecek? İşte, o konuyla ilgili Bakan Koca'nın yaptığı açıklamalar.

1/4Sağlık raporları uzatıldı mı 2022 Sağlık raporları ne zaman yenilenecek Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanlığı sağlık raporları ile ilgili yeni karar aldı. Geçerlilik süresi 1 Ocak 2020 tarihinde sonra sona ermiş süreli sağlık raporlarının süresi uzatıldı. Corona virüs döneminde hastanelere ek yük ve yoğunluk getirmemesi açısından sağlık raporlarının süresi daha önce de uzatılmıştı. Yeni karara göre kişilerin raporlarının 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerliliği kabul edilecek.

2/4SAĞLIK RAPORLARININ SÜRESİ UZATILDI MI

SAĞLIK RAPORLARININ SÜRESİ UZATILDI MI?

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bu dönemde hastanelerimize ek yük ve yoğunluk getirmemesi açısından, süreli-süresiz, tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerlidir" açıklamasını yaptı.

3/4Sağlık raporları uzatıldı mı 2022 Sağlık raporları ne zaman yenilenecek Bakan Koca duyurdu

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Pandemi döneminde ilaç ve tıbbi malzemeye erişimde sıkıntı yaşanmaması amacıyla çeşitli tedbirler almıştık. Bu dönemde hastanelerimize ek yük ve yoğunluk getirmemesi açısından, süreli-süresiz, tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerlidir. Gerekli resmi yazışmalar yapılmıştır.

4/4Sağlık raporları uzatıldı mı 2022 Sağlık raporları ne zaman yenilenecek Bakan Koca duyurdu

Buna göre; geçerlilik süresi 1 Ocak 2020 tarihinde sonra sona ermiş süreli sağlık raporu bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş kişilerin raporlarının 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli kabul edilmeye devam edilmesi, her türlü ilk rapor, rapor yenileme ve yasal süresi içinde yapılan rapor itiraz başvurularının karşılanması, maluliyet tespiti, vergi indirimi nedenleri ile kurumların sevki ile talep edilen kontrol muayenesi ve maluliyet rapor işlemlerinin olağan şekilde sürdürülmesi, istirahat rapor işlemlerinin genel mevzuat hükümlerine tabi olağan dönemde olduğu şekliyle yürütülmesi uygun görülmüştür" ifadelerini kullandı.

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#Sağlık Bakanlığı#Koronavirüs#Fahrettin Koca