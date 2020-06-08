Sağlık raporları ne zaman yenilenecek? Sağlık Bakanlığı yeni tedbirleri duyurdu
Sağlık raporları ne zaman yenilenecek? Sağlık Bakanlığı koronavirüs mücadelesinde alınacak yeni tedbirleri açıkladı. Normalleşme döneminde atılacak adımları açıklayan Bakanlık, hasta ziyaret saatleri, diş hastanelerinde randevu sistemi ve sağlık raporu yenileme tarihlerini maddeler halinde sıraladı. 18 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalık nedeniyle idari izinli sayılanların raporları ikinci bir talimata kadar geçerli olacak. İşte, sağlık raporu yenileme tarihle ilgili ayrıntılı bilgiler...
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Corona virüs normalleşme sürecinde Sağlık Bakanlığı alınan yeni önlemleri duyurdu. Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği belirtildi. Yeni tedbirler kapsamında, 1 Ocak-8 Haziran arasında süresi sona eren 18-65 yaş grubundaki kronik hastalık, engellilik ve ilaç raporları 8 Haziran'dan itibaren verilmeye başlanacak.
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SAĞLIK RAPORLARI NE ZAMAN YENİLECEK?
'Poliklinik ve sağlık raporları hakkında alınacak tedbirler' konulu yazının belirtilen ilgili maddelerinin yeniden düzenlendiği kaydedilerek, 1 Şubat 2020 tarihi dâhil bu tarihten sonra kontrol muayenesi ön görülen süreli sağlık raporlarının yenilenmesi işlemlerine 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlanacağı belirtildi.
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Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"01 Ocak 2020-08 Haziran 2020 tarihleri arasında raporları sona erecek olan 18-65 yaş grubu kişilerin kronik hastalık ve engellilik nedeniyle raporlu ve sürekli kullanımı gerektiren ilaçları, tıbbi malzemeleri ve hasta altı bezleri ile ilgili raporları, 8 Haziran- 7 Ağustos 2020 tarihleri arasında verilmeye başlanacak olup, rapor için hastaneye müracaatların MHRS üzerinden yapılması sağlanacaktır.
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18 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalık nedeniyle idari izinli sayılan kişilerin raporları ikinci bir talimata kadar geçerli olup, bu kişilerin kronik hastalık ve engellilik nedeniyle raporlu ve sürekli kullanımı gerektiren ilaçları, tıbbi malzemeleri ve hasta altı bezleri sağlık kuruluşuna gidilmeden reçete yazılmasına gerek duyulmaksızın eczaneler ve medikallerden temin edilebilmeye devam edilecektir."