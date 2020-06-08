MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSağlık raporları ne zaman yenilenecek? Sağlık Bakanlığı yeni tedbirleri duyurdu
GeriGündem Sağlık raporları ne zaman yenilenecek? Sağlık Bakanlığı yeni tedbirleri duyurdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 08 Haziran 2020 - 20:07,

Sağlık raporları ne zaman yenilenecek? Sağlık Bakanlığı yeni tedbirleri duyurdu

Sağlık raporları ne zaman yenilenecek? Sağlık Bakanlığı koronavirüs mücadelesinde alınacak yeni tedbirleri açıkladı. Normalleşme döneminde atılacak adımları açıklayan Bakanlık, hasta ziyaret saatleri, diş hastanelerinde randevu sistemi ve sağlık raporu yenileme tarihlerini maddeler halinde sıraladı. 18 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalık nedeniyle idari izinli sayılanların raporları ikinci bir talimata kadar geçerli olacak. İşte, sağlık raporu yenileme tarihle ilgili ayrıntılı bilgiler...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Corona virüs normalleşme sürecinde Sağlık Bakanlığı alınan yeni önlemleri duyurdu. Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği belirtildi. Yeni tedbirler kapsamında, 1 Ocak-8 Haziran arasında süresi sona eren 18-65 yaş grubundaki kronik hastalık, engellilik ve ilaç raporları 8 Haziran'dan itibaren verilmeye başlanacak.

2SAĞLIK RAPORLARI NE ZAMAN YENİLECEK
Abone Olgoogle-news

SAĞLIK RAPORLARI NE ZAMAN YENİLECEK?

'Poliklinik ve sağlık raporları hakkında alınacak tedbirler' konulu yazının belirtilen ilgili maddelerinin yeniden düzenlendiği kaydedilerek, 1 Şubat 2020 tarihi dâhil bu tarihten sonra kontrol muayenesi ön görülen süreli sağlık raporlarının yenilenmesi işlemlerine 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlanacağı belirtildi.

3
Abone Olgoogle-news

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"01 Ocak 2020-08 Haziran 2020 tarihleri arasında raporları sona erecek olan 18-65 yaş grubu kişilerin kronik hastalık ve engellilik nedeniyle raporlu ve sürekli kullanımı gerektiren ilaçları, tıbbi malzemeleri ve hasta altı bezleri ile ilgili raporları, 8 Haziran- 7 Ağustos 2020 tarihleri arasında verilmeye başlanacak olup, rapor için hastaneye müracaatların MHRS üzerinden yapılması sağlanacaktır.

4
Abone Olgoogle-news

18 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalık nedeniyle idari izinli sayılan kişilerin raporları ikinci bir talimata kadar geçerli olup, bu kişilerin kronik hastalık ve engellilik nedeniyle raporlu ve sürekli kullanımı gerektiren ilaçları, tıbbi malzemeleri ve hasta altı bezleri sağlık kuruluşuna gidilmeden reçete yazılmasına gerek duyulmaksızın eczaneler ve medikallerden temin edilebilmeye devam edilecektir."

5
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi