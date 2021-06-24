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Haber Giriş: 24 Haziran 2021 - 11:00 | 

Sağlık personelinin izin yasağı ne zaman kalkacak? İşte ayrıntılar

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin istifa ve izin taleplerine ilişkin sınırlamalar devam ediyor. Alınan yeni karar gereği belirlenen tarih itibarıyla bu kısıtlamalar yürürlükten kaldırılacak. Peki, sağlık personelinin izin yasağı ne zaman kalkacak?

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Sağlık personelinin istifa ve izin taleplerine ilişkin sınırlamalar 1 Temmuz'da yürürlükten kalkacak. İşte, konuya dair ayrıntılar...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzasıyla illere gönderilen yazıda, Kovid-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz ve etkin sürdürülmesi, yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede görevli personelin korunması amacıyla düzenlemeler yapıldığı hatırlatıldı.

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Yazıda, kamu sağlık hizmetinin verildiği sağlık tesislerinde ve merkez ve taşra teşkilatındaki mücadelenin, salgında tecrübe kazanmış personel eliyle yürütülebilmesini teminen Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan genelgelerle Mart 2020'den bugüne kadar birçok uygulamanın hayata geçirildiği kaydedildi.

Yazıda, merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin istifa ve izin taleplerine ilişkin sınırlamaların 1 Temmuz itibarıyla yürürlükten kaldırılacağı duyuruldu.

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