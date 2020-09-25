Sağlık personeli alımları ne zaman başlayacak 2020? Sağlık Bakanılığı'ndan personel alımı açıklaması
Sağlık Bakanlığı personel alımı için KPSS tercih kılavuzu son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Daha önce 3 bin ve 32 bin sağlık personeli alımının yapılmasının ardından gözler Sağlık Bakanlığı'nın personel atamaları ve başvuru şartlarına çevrildi. Samsun'da son dakika açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2020 sağlık personeli alımı hakkında bilgiler vererek, yeni hastanelere yakın zamanda personel alımı yapılacağını aktardı. Peki, sağlık personeli alımları ne zaman başlayacak? İşte, 2020 sağlık personeli alımıyla ilgili son dakika açıklamalar ve başvurularla ilgili detaylar.
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Sağlık Bakanlığı bünyesine gerçekleştirilmesi planlanan personel alımıyla ilgili , Bakan Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Koca konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, "Önümüzdeki 1-2 hafta içinde alınabilecek personelin ne kadar olacağının, ne zaman alınması gerektiğiyle ilgili bir açıklama olacak." dedi. Bakanlığın ihtiyacı olan alanlarda yapılacak olan sağlık personeli alımıyla ilgili tercih kılavuzu ilerleyen günlerde ÖSYM tarafından ilan edilecek. İşte, Bakan Koca'nın o konuyla ilgili açıklamaları.
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SAĞLIK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Samsun'da gerçekleştirdiği toplantıların ardından koronavirüs ile mücadelede gelinen son durumu anlattı. Bakan Koca, canlı yayında yaptığı açıklamada personel alımıyla ilgili müjdeli haberi verdi.
Sağlık personeli atamalarıyla ilgili son gelişmelerin neler olduğu yönündeki soru üzerine Bakan Koca, özellikle bu dönemde açılan ve açılacak hastaneler bulunduğunu söyledi.
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Bu çerçevede çalışma yapıldığını, bir iki hafta içinde alınabilecek personelin ne kadar olacağı, sayıları ve ne zaman alınmasıyla ilgili detaylı açıklama yapılabileceğini aktaran Koca, "Bu, çok uzak değil. Önümüzdeki haftalar, hem sayı hem hangi alanlarda bu alımın yapılacağını zaten söylemiş olacağız ve ilan etmiş olacağız. Bu yıl alım için çıkmış olacağız." diye konuştu.
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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvuru şartları henüz belli olmadı ancak daha önce personel alımında açıklanan şartlar şu şekildeydi;
ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.
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KPSS Tercih Kılavuzunda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, yayımlanacak kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.
Durumu “Başvuru Genel ve Özel Şartlarına” uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.