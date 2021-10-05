Sağlık ocaklarında koronavirüs (covid-19) testi yapılıyor mu? İşte merak edilen bilgiler

Pandemi hastaneleri, bazı devlet hastaneleri ve özel hastanelerde uygulanan koronavirus testi, belirli semptomları gösteren kişiler için gerçekleştiriliyor. Hemen her mahallede bulunması nedeniyle pek çok kişi Korona Testi sağlık ocaklarında (yeni adıyla Aile Sağlığı Merkezleri) yapılıyor mu sorusunun yanıtını sorguluyor. Peki, korona testi sağlık ocaklarında yapılır mı? İşte, konu hakkında merak edilen bazı bilgiler