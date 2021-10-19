Sağlık Ocaklarında korona testi yapılıyor mu?... İşte Aile Sağlığı Merkezleri ile ilgili detaylar
Sağlık ocakları korona testi yapıyor mu sorusu, covid-19 şüphesi ile test yaptırmak üzere harekete geçen pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Pandemi hastaneleri, bazı devlet hastaneleri ve özel hastanelerde uygulanan koronavirus testi, belirli semptomları gösteren kişiler için gerçekleştiriliyor. Hemen her mahallede bulunması nedeniyle pek çok kişi korona testi sağlık ocaklarında (yeni adıyla Aile Sağlığı Merkezleri) yapılıyor mu sorusunun yanıtını sorguluyor. Peki, korona testi sağlık ocaklarında yapılır mı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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Semptomların görülmesi halinde gerçekleştirilen koronavirus testi, belirli sağlık merkezlerinde gerçekleşebilmektedir.
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Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirdiği ve kit sağladığı yerlerde gerçekleşen koronavirus testi, sağlık ocakları aracılığıyla yapılıp yapılmadığı ile gündemde yer alıyor. Peki, Aile Sağlığı Merkezleri olarak da bilinen sağlık ocakları korona testi yapıyor mu? İşte o konu hakkında bazı bilgiler
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SAĞLIK OCAKLARI KORONA TESTİ YAPIYOR MU?
Koronavirus testi bazı hastanelerde yapılmaktadır. Bu hastaneler Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen testlere sahiptir.
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Eski adıyla Sağlık Ocakları olarak bilinen Aile Sağlığı Merkezleri ise bu test kitlerine sahip olup olmamaları durumuna göre işlem yapabilmektedir. Dolayısıyla en doğru bilgi, gidilmek istenen Aile Sağlığı Merkezi aranarak alınabilir.