Sağlık Haber Giriş: 19 Ekim 2021 - 09:49 | 19 Ekim 2021 - 09:49

Sağlık Ocaklarında korona testi yapılıyor mu?... İşte Aile Sağlığı Merkezleri ile ilgili detaylar

Sağlık ocakları korona testi yapıyor mu sorusu, covid-19 şüphesi ile test yaptırmak üzere harekete geçen pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Pandemi hastaneleri, bazı devlet hastaneleri ve özel hastanelerde uygulanan koronavirus testi, belirli semptomları gösteren kişiler için gerçekleştiriliyor. Hemen her mahallede bulunması nedeniyle pek çok kişi korona testi sağlık ocaklarında (yeni adıyla Aile Sağlığı Merkezleri) yapılıyor mu sorusunun yanıtını sorguluyor. Peki, korona testi sağlık ocaklarında yapılır mı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler