Gündem Haber Giriş: 20 Eylül 2021 - 11:48 | 20 Eylül 2021 - 11:48

Sağlık ocakları koronavirüs testi yapıyor mu?

Sağlık ocakları ya da yeni adıyla Aile Sağlık Merkezleri, korona testi yapıyor mu sorusu ile gündemde yer alıyor. Covid-19 şüphesi içerisinde bulunan vatandaşların araştırdığı Sağlık ocakları Covid (Koronavirüs) testi yapıyor mu sorusu ile harekete geçecek olan vatandaşlar, detaylı bilgi edinmek istiyor. Peki, korona testi sağlık ocaklarında yapılır mı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler