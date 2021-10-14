SaÄŸlÄ±k OcaÄŸÄ±nda korona testi yapÄ±lÄ±yor mu? Ä°ÅŸte merak edilen detaylar
SaÄŸlÄ±k ocaklarÄ± Korona testi yapÄ±yor mu sorusu, Covid-19 ÅŸÃ¼phesi ile test yaptÄ±rmak Ã¼zere harekete geÃ§en pek Ã§ok kiÅŸinin merak ettiÄŸi konular arasÄ±nda yer alÄ±yor. KoronavirÃ¼s testi yaptÄ±rmak iÃ§in harekete geÃ§mek isteyen vatandaÅŸlar, evlerinin yakÄ±nÄ±nda bulunan saÄŸlÄ±k ocaÄŸÄ± olarak bilinen Aile Hekimlikleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bu iÅŸlemlerin yapÄ±lÄ±p yapÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yor. Peki, SaÄŸlÄ±k OcaÄŸÄ±nda korona testi yapÄ±lÄ±yor mu? Ä°ÅŸte, konu hakkÄ±nda detaylÄ± bilgiler
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SaÄŸlÄ±k ocaklarÄ± ya da yeni adÄ±yla Aile SaÄŸlÄ±k Merkezleri, korona testi yapÄ±yor mu sorusu ile gÃ¼ndemde yer alÄ±yor. Covid-19 ÅŸÃ¼phesi iÃ§erisinde bulunan vatandaÅŸlarÄ±n araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± SaÄŸlÄ±k ocaklarÄ± Covid (KoronavirÃ¼s) testi yapÄ±yor mu sorusu ile harekete geÃ§ecek olan vatandaÅŸlar, detaylÄ± bilgi edinmek istiyor. Peki, korona testi saÄŸlÄ±k ocaklarÄ±nda yapÄ±lÄ±r mÄ±? Ä°ÅŸte, konu hakkÄ±nda merak edilen bazÄ± bilgiler
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SAÄžLIK OCAKLARI KORONA TESTÄ° YAPIYOR MU?
Koronavirus testi bazÄ± hastanelerde yapÄ±lmaktadÄ±r. Bu hastaneler SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yetkilendirilen testlere sahiptir. Â
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Eski adÄ±yla SaÄŸlÄ±k OcaklarÄ± olarak bilinen Aile SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezleri ise bu test kitlerine sahip olup olmamalarÄ± durumuna gÃ¶re iÅŸlem yapabilmektedir. DolayÄ±sÄ±yla en doÄŸru bilgi, gidilmek istenen Aile SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezi aranarak alÄ±nabilir.