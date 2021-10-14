SaÄŸlÄ±k OcaÄŸÄ±nda korona testi yapÄ±lÄ±yor mu? Ä°ÅŸte merak edilen detaylar

SaÄŸlÄ±k ocaklarÄ± ya da yeni adÄ±yla Aile SaÄŸlÄ±k Merkezleri, korona testi yapÄ±yor mu sorusu ile gÃ¼ndemde yer alÄ±yor. Covid-19 ÅŸÃ¼phesi iÃ§erisinde bulunan vatandaÅŸlarÄ±n araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± SaÄŸlÄ±k ocaklarÄ± Covid (KoronavirÃ¼s) testi yapÄ±yor mu sorusu ile harekete geÃ§ecek olan vatandaÅŸlar, detaylÄ± bilgi edinmek istiyor. Peki, korona testi saÄŸlÄ±k ocaklarÄ±nda yapÄ±lÄ±r mÄ±? Ä°ÅŸte, konu hakkÄ±nda merak edilen bazÄ± bilgiler