Sağlık kahramanlarının Corona ile mücadelesi! En kritik görev...

Doç. Dr. Sönmez, ilk vakaları kabul eden hastanelerden biri olduklarını belirterek, marttan nisanın ortasına kadar çok yoğun bir süreç geçirdiklerini anlattı. Bugüne kadar yaklaşık 66-67 bin civarında vatandaşın Kovid-19 olduğundan şüphelenip hastanelerine başvurduğunu aktaran Sönmez, "Başvuran hastaların yaklaşık 2 bin 700'ü yatarak tedavi oldu. Çok şükür ki 2 haftadır bu tempo azaldı ancak bu tehlikenin geçtiği anlamına gelmiyor. Aldığımız tedbirleri elimizden bırakmamız için bir mazeret değil." diye konuştu.