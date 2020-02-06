Sağlık deposu karadut faydaları ile şaşırtıyor

Lezzetli ve sağlık deposu olan karadut ve karadut içeren ürünler günde bir defa tüketildiğinde demir ihtiyacının büyük bir kısmını, günlük lif ihtiyacının ise yüzde 20’sini karşılıyor. İçeriğindeki A ve K vitaminleri, beta karoten, alfa karoten, lif, magnezyum, kalsiyum, potasyum ve yüksek antioksidanlar sayesinde kalp hastalığından kansere, enfeksiyondan kansızlığa kadar sayısız hastalığa iyi gelen karadut, yaşlanma etkilerine meydan okuyor. Beslenme Danışmanı Diyetisyen Şule Çetin, karadutun faydaları, nasıl tüketilmesi gerektiği ve tüketiminde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.