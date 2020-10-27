Sağlık çalışanlarının izin ve istifa yasağı ne zaman kalkacak? İşte sağlıkçılara izin yasağından muaf olan kişiler

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA İZİN VE İSTİFA YASAĞI NE ZAMAN KALKAR? Sağlık çalışanlarının izin, istifa ve yer değiştirme talepleriyle ilgili getirilen kısıtlamanın ne zaman kaldırılacağı henüz belli değil. Konuyla ilgili gelişmeleri haberlerimizde aktaracağız.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 il valiliğine "Personel İşlemleri" hakkında genelge gönderildi.



Genelgede, Dünya Sağlık Örgütü tarafından, pandemi olarak kabul edilen Kovid-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz, etkin, yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede görev yapan personeli olası riske karşı koruyabilmek amacıyla başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere yönelik düzenlemeler yapıldığı ve uygulamaya konulduğu hatırlatıldı.



Bu kapsamda, gerek kamu sağlık hizmetinin verildiği sağlık tesislerinde gerek merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin enfekte olma riskini en aza indirebilmek amacıyla birçok alanda salgınla mücadele kapsamında gerekli tedbirlerin alınarak teşkilat ve kamuoyuna duyurulduğu ifade edildi.



Gelinen süreçte kamu sağlık hizmetinin kesintisiz, etkin, salgının yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede her alanda yeterli sayıda ve mücadelede tecrübe kazanan personel eliyle yürütülebilmesini teminen bazı düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulduğu vurgulanan genelgeye göre, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personelin her ne sebeple olursa olsun bu süreçte görevinden çekilme (istifa) talebinde bulunan personelin mezkur talebi kabul edilmeyecek.