SAÄžLIK Ã‡ALIÅžANLARINA ZAM MI YAPILACAK?

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada beÅŸ tane mÃ¼jde aÃ§Ä±kladÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ilgili kÄ±smÄ± ÅŸu ÅŸekilde:



ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ mÃ¼jdemiz saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼cret sistemleri ile ilgilidir. MaaÅŸ ve mali haklarÄ±nda Ã¶nemli iyileÅŸtirmeler saÄŸlÄ±yoruz. SaÄŸlÄ±k personelinin sabit ek Ã¶demeleri merkezi yÃ¶netim bÃ¼tÃ§esine alÄ±narak aylÄ±klarÄ±nÄ±n tek bir bordro ile Ã¶denmesi temin edilecektir. Bu uygulama Ãœniversite hastaneleri iÃ§in de hayata geÃ§irilecektir. SaÄŸlÄ±kÃ§Ä±lara yapÄ±lacak ek Ã¶demelerde artÄ±ÅŸ yapÄ±lacaktÄ±r.



DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ mÃ¼jdemiz maaÅŸlarda yapÄ±lan bu iyileÅŸtirmelerin emekliliÄŸe de yansÄ±yacak olmasÄ±dÄ±r. HemÅŸireler baÅŸta olmak Ã¼zere lisans mezunu saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n 3600 ek gÃ¶sterge kapsamÄ±na da alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± da tekrar hatÄ±rlatmak istiyorum. Hekim emeklilerinin de maaÅŸlarÄ± da yeniden ele alÄ±nacaktÄ±r.



