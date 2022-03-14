SaÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na ne zaman ve ne kadar zam yapÄ±lacaÄŸÄ± merak ediliyor. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada beÅŸ mÃ¼jdeyi aÃ§Ä±kladÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan aÃ§Ä±klamasÄ±nda, â€˜ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ mÃ¼jdemiz saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼cret sistemleri ile ilgilidir. MaaÅŸ ve mali haklarÄ±nda Ã¶nemli iyileÅŸtirmeler saÄŸlÄ±yoruz.â€™ dedi. Ä°ÅŸte aÃ§Ä±klamanÄ±n tamamÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada beÅŸ tane mÃ¼jde aÃ§Ä±kladÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ilgili kÄ±smÄ± ÅŸu ÅŸekilde:
ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ mÃ¼jdemiz saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼cret sistemleri ile ilgilidir. MaaÅŸ ve mali haklarÄ±nda Ã¶nemli iyileÅŸtirmeler saÄŸlÄ±yoruz. SaÄŸlÄ±k personelinin sabit ek Ã¶demeleri merkezi yÃ¶netim bÃ¼tÃ§esine alÄ±narak aylÄ±klarÄ±nÄ±n tek bir bordro ile Ã¶denmesi temin edilecektir. Bu uygulama Ãœniversite hastaneleri iÃ§in de hayata geÃ§irilecektir. SaÄŸlÄ±kÃ§Ä±lara yapÄ±lacak ek Ã¶demelerde artÄ±ÅŸ yapÄ±lacaktÄ±r.
DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ mÃ¼jdemiz maaÅŸlarda yapÄ±lan bu iyileÅŸtirmelerin emekliliÄŸe de yansÄ±yacak olmasÄ±dÄ±r. HemÅŸireler baÅŸta olmak Ã¼zere lisans mezunu saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n 3600 ek gÃ¶sterge kapsamÄ±na da alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± da tekrar hatÄ±rlatmak istiyorum. Hekim emeklilerinin de maaÅŸlarÄ± da yeniden ele alÄ±nacaktÄ±r.
BeÅŸinci mÃ¼jdemiz de ÅŸudur. Aile hekimlerimizin temel Ã¼cretlerinde de artÄ±ÅŸ yapÄ±lacaktÄ±r.Â
DiÄŸer mÃ¼jdeler ise ÅŸu ÅŸekilde:
Ä°lk mÃ¼jdemiz saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na yapÄ±lan saldÄ±rÄ±larla ilgili sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± kati olarak Ã§Ã¶zecek dÃ¼zenlemeyle ilgilidir. Kasten yaralama suÃ§u CMK kapsamÄ±nda kataloÄŸa dahil ediliyor.
Ä°kinci mÃ¼jde olarak; SaÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± iÃ§in mesleki sorumluluk kurulu oluÅŸturulacak. TÃ¼m saÄŸlÄ±k mensuplarÄ±nÄ±n mesleklerinin icrasÄ± kapsamÄ±nda yaptÄ±klarÄ± tÄ±bbi iÅŸlemler iÃ§in ceza soruÅŸturmasÄ± aÃ§Ä±labilmesi bu kurulun izni dahilinde olacaktÄ±r. Kamu ve devlette gÃ¶rev yapan saÄŸlÄ±k personeline idare tarafÄ±ndan verilen tazminatÄ±n rÃ¼cu ettirilip ettirilmeyeceÄŸine de bu kurul karar verecek.