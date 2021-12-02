Sağlık çalışanlarına zam müjdesi! Sağlık çalışanlarına (doktorlara) ne kadar zam yapılacak? Bakan Koca açıkladı
Sağlık çalışanlarına ne zaman zam yapılacağı gelen son dakika haberin ardından merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre sağlık çalışanlarına 2500 TL ile 5 bin TL arasında zam yapılacak. Hekimlere ek gösterge zammı, TBMM Genel Kurul’nda teklife eklenerek kabul edildi. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı teklife eklendi ve kabul edildi. Peki, sağlık çalışanlarına ne zaman zam yapılacak? İşte, zam müjdesi ile ilgili ayrıntılar.
Sağlık çalışanlarına zam müjdesi ile ilgili son dakika açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı. Bakan Koca AK Parti MYK sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamış, sağlık çalışanları ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini, konuyla ilgili birkaç gün içinde önemli gelişmeler olacağını belirtmişti. Peki, sağlık çalışanlarına ne zaman zam yapılacak?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Doktorlara 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız’ ifadelerini kullandı. Henüz zam tarihi ile ilgili ise bir açıklama yapılmadı. İşte açıklamanın tamamı: