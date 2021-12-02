MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSağlık çalışanlarına zam müjdesi! Sağlık çalışanlarına (doktorlara) ne kadar zam yapılacak? Bakan Koca açıkladı
GeriGündem Sağlık çalışanlarına zam müjdesi! Sağlık çalışanlarına (doktorlara) ne kadar zam yapılacak? Bakan Koca açıkladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 02 Aralık 2021 - 11:49 | 

Sağlık çalışanlarına zam müjdesi! Sağlık çalışanlarına (doktorlara) ne kadar zam yapılacak? Bakan Koca açıkladı

Sağlık çalışanlarına ne zaman zam yapılacağı gelen son dakika haberin ardından merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre sağlık çalışanlarına 2500 TL ile 5 bin TL arasında zam yapılacak. Hekimlere ek gösterge zammı, TBMM Genel Kurul’nda teklife eklenerek kabul edildi. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı teklife eklendi ve kabul edildi. Peki, sağlık çalışanlarına ne zaman zam yapılacak? İşte, zam müjdesi ile ilgili ayrıntılar.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Sağlık çalışanlarına zam müjdesi ile ilgili son dakika açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı. Bakan Koca AK Parti MYK sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamış, sağlık çalışanları ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini, konuyla ilgili birkaç gün içinde önemli gelişmeler olacağını belirtmişti. Peki, sağlık çalışanlarına ne zaman zam yapılacak?

2SAĞLIK ÇALIŞANLARINA NE ZAMAN ZAM YAPILACAK

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA NE ZAMAN ZAM YAPILACAK?

Hekimlere ek gösterge zammı, TBMM Genel Kurul’nda teklife eklenerek kabul edildi. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı teklife eklendi ve kabul edildi.
3
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Doktorlara 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız’ ifadelerini kullandı. Henüz zam tarihi ile ilgili ise bir açıklama yapılmadı. İşte açıklamanın tamamı:

4
Koca, "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi