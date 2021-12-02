Sağlık çalışanlarına zam müjdesi! Sağlık çalışanlarına (doktorlara) ne kadar zam yapılacak? Bakan Koca açıkladı

Sağlık çalışanlarına zam müjdesi ile ilgili son dakika açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı. Bakan Koca AK Parti MYK sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamış, sağlık çalışanları ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini, konuyla ilgili birkaç gün içinde önemli gelişmeler olacağını belirtmişti. Peki, sağlık çalışanlarına ne zaman zam yapılacak?



