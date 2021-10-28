Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman yapılacak? Resmi Gazete'de yayınlandı
Sağlık çalışanlarına yapılacak ek ödemelerin tarihi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından gündeme geldi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Ek ödemenin çalışanlarımız arasında hakkaniyetli bir şekilde dağılımını da sağlayacağız. " ifadelerini kullandı. Diğer yandan YÖK'ün üniversite hastanelerindeki sağlıkçılara ek ödeme düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman yapılacak? İşte, sağlık personellerine yapılacak ek ödemelerin tarihi hakkında bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Sağlık personeline ek ödeme ne zaman sorusu, çalışanlar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. 27 Ekim tarihinde Resmi Gazete'de ek ödemelerin yapılacağı tarih yayınlandı. Üniversite hastanelerinde Kovid-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev alan personele, 1 Nisan 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek. Öte yandan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası ek ödemelere değinen Bakan Koca ise, "Sabit ek ödemenin maaşa eklenmesini temin edeceğiz." ifadelerini kullandı.
2
BAKAN KOCA'DAN EK ÖDEME AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Bakan Fahrettin Koca açıklama yaptı. Ek ödemeler ile ilgili Bakan Koca şunları söyledi;
Hekimlerin özlük haklarını iyileştirme çalışmamızın kısa zaman zarfında sonuçlanması için gayret ediyorum. Ek ödemenin çalışanlarımız arasında hakkaniyetli bir şekilde dağılımını da sağlayacağız. Sabit ek ödemenin maaşa eklenmesini temin edeceğiz.
3
EK ÖDEMELER NE ZAMAN YATACAK?
Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 18 Şubat 2011 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi.
4
Yeni düzenlemeye göre, üniversite hastanelerinde Kovid-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personele, 1 Nisan 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.
Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.