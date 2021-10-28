Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman yapılacak? Resmi Gazete'de yayınlandı

Sağlık personeline ek ödeme ne zaman sorusu, çalışanlar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. 27 Ekim tarihinde Resmi Gazete'de ek ödemelerin yapılacağı tarih yayınlandı. Üniversite hastanelerinde Kovid-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev alan personele, 1 Nisan 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek. Öte yandan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası ek ödemelere değinen Bakan Koca ise, "Sabit ek ödemenin maaşa eklenmesini temin edeceğiz." ifadelerini kullandı.