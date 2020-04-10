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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 10 Nisan 2020 - 11:21,

Sağlık çalışanları için buğu yapmayan siperlik üretti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kurulu bir ambalaj firması nefes alıp verme sırasında önü buğu yapmayan siperlikleri sağlık çalışanları için üretiyor.

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Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ambalaj fabrikası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası özellikle sağlık çalışanları için hayati önem sahip hale gelen siperlik üretmeye başladı.

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Şu anda günlük "antifog" olarak adlandırılan ve nefes kaynaklı buğuyu önleyebilen 20 bin siperlik üreten firma istendiği takdirde günlük 400 bin kapasiteye çıkabiliyor

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Armasan Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Temel Mahmutoğlu, AA muhabirine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının talebi üzerine başladıkları siperlik üretimine devam ettiklerini söyledi.

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Üretim açısından altyapılarının elverişli olduğunu ve kapasiteyi artırabilme kabiliyetine de sahip olduklarını ifade eden Mahmutoğlu, şunları kaydetti:

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"Ham madde ve montaj olarak ciddi bir tonaj kapasitemiz var. Şu anda seri üretime başladık, 20 bin günlük üretimimiz var fakat ham madde olarak 400 bin seviyelerine çıkabiliyoruz. Özellikle ürettiğimizde kaliteye dikkat ettik. Antifog özelliği ile CE belgesi alarak bu maskelerimizi üretiyoruz. Antifog özelliği nefes alıp vermede siperlik önünde buğu yapmasını önlüyor. Çünkü kullanıcının önü buğudan dolayı kapanmamalı. Bu özellikli siperlik maskelerimizin halihazırda üretimleri devam etmekte."

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