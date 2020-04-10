Sağlık çalışanları için buğu yapmayan siperlik üretti

"Ham madde ve montaj olarak ciddi bir tonaj kapasitemiz var. Şu anda seri üretime başladık, 20 bin günlük üretimimiz var fakat ham madde olarak 400 bin seviyelerine çıkabiliyoruz. Özellikle ürettiğimizde kaliteye dikkat ettik. Antifog özelliği ile CE belgesi alarak bu maskelerimizi üretiyoruz. Antifog özelliği nefes alıp vermede siperlik önünde buğu yapmasını önlüyor. Çünkü kullanıcının önü buğudan dolayı kapanmamalı. Bu özellikli siperlik maskelerimizin halihazırda üretimleri devam etmekte."