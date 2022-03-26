Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı başvuru sonuçları için kritik tarih!

KPSS-2022/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. . 15 Mart'ta başlayan işlemler 22 Mart'ta sona erdi. Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih işlemleri, KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre gerçekleşirken, yerleştirme sonuçları için adayların beklentileri nisan ayına yöneldi. 22 Mart'ta tamamlanan KPSS-2022/5 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak son atamalarda tercihler 16-22 Aralık 2021 tarihinde alınmış, 27 Aralık’ta sonuçlar açıklanmıştı.
Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Son atamalarda tercihler 16-22 Aralık 2021 tarihinde alınmış, 27 Aralık’ta sonuçlar açıklanmıştı. Bu bilgilere göre tercih sonuçlarının 1 hafta içerisinde açıklanması ön görülüyor.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.
“Biyolog 3 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 49 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 26 (Lisans), Diyetisyen 170 (Lisans), Ebe 800 (Lisans), Fizyoterapist 195 (Lisans), Hemşire 4397 (Lisans), Hemşire 778 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 23 (Lisans), Odyolog 26 (Lisans), Perfüzyonist 7 (Lisans), Psikolog 146 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 14 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 73 (Lisans), Sağlık Teknikeri Adli Tıp 12 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 111 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 34 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 554 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 34 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 34 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 85 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 61 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 20 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 49 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 70 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 596 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 11 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 237 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 57 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 65 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 13 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Podolog 10 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 20 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 354 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 734 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 5 (Ön Lisans), Sağlık Teknisyeni Anestezi 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 5 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 34 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Röntgen 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter 22 (Ortaöğretim), Toplam 5929 (Lisans), 3166 (Ön Lisans), 905 (Ortaöğretim), Genel Toplam 10000.”