Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR aracılığıyla 14 bin işçi alınacak
Sağlık Bakanlığı'nın ihtiyaç duyulan kadrolarına yapılacak 14 bin sürekli işçi alımında başvuru süreci tamamlandı. İŞKUR üzerinden dijital ortamda gerçekleştirilen başvuruların 30 Mart 2020 itibariyle sonlanmasının ardından bu kez de başvuru sonuçları hakkındaki bekleyiş başladı. Bakanlığın taşra teşkilatlarına, temizlik görevlisi ve özel güvenlik gibi branşlarda yapılacak alımlarda, İŞKUR üzerinden alınana başvuruların ardından sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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1
Sağlık Bakanlığı'nın temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı ile aşçı kadrolarında istihdam edeceği 14 bin sürekli işçi alımına ilişkin heyecan bekleyiş bugün başlayacak. Online ortamda İŞKUR sitemi üzerinden başvurularını tamamlayan vatandaşlar şimdi de başvuru sonuçlarına odaklandı. Gözler şimdi İŞKUR ve Bakanlık'tan gelecek haberlerde. İşte, Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı hakkında tüm ayrıntılar...
2
KAÇ KİŞİ İSTİHDAM OLACAK?
Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 10 bin 998 temizlik görevlisi, 2 bin güvenlik görevlisi (silahsız), bin klinik destek elemanı ve 2 aşçı kadrolara ilişkin başvurular 26-30 Mart tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirildi.
3
İhtiyaç duyulan hizmet türleri ve mesleklere göre alımlar il düzeyinde karşılanacak. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.
4
KURA ÇEKİMİ YAPILACAK
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir. Öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir.
5
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Söz konusu ilanın kura çekiminin Nisan ayının ilk günlerinde yapılması öngörülüyor. Konuya dair daha net ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.