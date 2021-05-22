Sağlık Bakanlığı rehberini güncelledi! Dikkat çeken 'Favipiravir' kararı

Değişiklikle Hidroksiklorokin de rehberden çıkarıldı. Rehberde, “Olası ağır pnömonisi olan çocuklar ve risk faktörü olan hafif vakalarda ilaç tedavisi planlanabilir” cümlesi de “Olası ağır viral pnömoni bulguları olan çocuklar ve risk faktörü olan hafif ancak ilerleme gösteren vakalarda ilaç tedavisi planlanabilir” olarak değiştirildi.