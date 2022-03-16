Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı başvuruları ne zaman bitecek? İşte 2022 personel alımından detaylar

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMININ DETAYLARI

Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin sürekli işçi alımına ilişkin ilanda Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanda, başvuruların Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresinden ulaşabileceği ve başvurular 15-21 Mart tarihlerinde bu adres üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirileceği belirtildi. Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türleri ve mesleklerde alımlar il düzeyinde karşılanacak ve başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.



Her aday ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabilecek. İlanda işçi alımına ilişkin kadroların meslek ve kadro sayısını ise şu şekilde sıralandı:



“Temizlik görevlisi 4032, güvenlik görevlisi (silahsız) 1452, klinik destek elemanı (hastane) 1844, şoför 465, elektrikçi 642, boyacı 245, marangoz 106, ısıtma ve sıhhi tesisatçı 537, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı 435, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı 242, toplam 10000.”



