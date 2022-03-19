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Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvuruları ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvurularında son durum

#Sağlık Bakanlığı#Sağlık Bakanlığı Personel#Sağlık Bakanlığı İşçi

Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvuru kılavuzunun yayınlanması ardından adaylar, ÖSYM ve İŞKUR üzerinden başvurularını gerçekleştirmeye başladı. 15 Haziran'da başlatılan başvuru süreci kısa bir süre sonra sona erecek. Sağlık Bakanlığı bünyesinde personel veya işçi olarak istihdam edilmek isteyen adaylar, sonuç tarihini merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvuruları ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı başvurularında son durum

1/5Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvuruları ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvurularında son durum

Sağlık Bakanlığı işçi ve personel alımı başvuruları 15-21 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İşçi alımı başvuruları ise 15 Mart tarihinden 21 Mart tarihine kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

2/5İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI İŞKUR ÜZERİNDEN

İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI İŞKUR ÜZERİNDEN

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI Başvuruları 15 Mart 2022 - 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) http://esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir.

3/5Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvuruları ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvurularında son durum

Personel tercih işlemleri, ise KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

4/5SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU

SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı işçi ve personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Ancak bir önceki atamalar için tercihler 16-22 Aralık 2021 tarihinde alınmış, 27 Aralık’ta sonuç duyurusu gelmişti. Başvuru sonuçlarının 15 gün içerisinde duyurulması bekleniyor.

5/5YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasındanöğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

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#Sağlık Bakanlığı#Sağlık Bakanlığı Personel#Sağlık Bakanlığı İşçi