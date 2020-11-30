Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacak! Sağlık Bakanlığı atama tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı müjdesini geçtiğimiz günler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vermişti. Bakan Koca açıklamasında, ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak atamalarda mülakat olmayacağını duyurdu. Peki Sağlık Bakanlığı atama tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte konu ile ilgili yapılan güncel açıklamalar
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Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu ile ilgili ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı personel alımı 12 bin personel alımı için heyecan giderek artıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli personel alımı tercihlerinin 1-7 Aralık tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar
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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli personel alımı tercihlerinin 1-7 Aralık tarihleri arasında yapılacağını bildirdi.
Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadesini kullandı.
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12 BİN PERSONEL ALIMI DETAYLARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacaklarını duyurmuştu.
Alım yapılacak personelin il ve sağlık tesisi dağılımının yer aldığı listelerin ÖSYM Başkanlığına teslim edildiğini belirten Koca, "7 bini hemşire, 1700'ü ebe ve 2 bin 864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak." bilgini paylaştı.
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Duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM'nin internet adresinden takip edilebileceğini aktaran Bakan Koca, şunları kaydetti:
"ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak atamalarda mülakat olmayacak. Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu zor dönemde, bu atamaların bize güç katacağına ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."