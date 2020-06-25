Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS 2020/8 sonuçları

Sağlık Bakanlığı 2020/8 tercih kılavuzu aracılığıyla 3 bin sağlık personelinin alımı için sona yaklaşıldı. Tercih işlemlerini 22 Haziran tarihinde tamamlayan adaylar, yerleştirmelerin yapılabilmesi için sonuçların açıklanacağı günü beklemeye başladı. Peki, İstanbul'da bulunan açık pozisyonlar başta olmak üzere pek çok hastaneye yapılacak olan Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler



SAĞLIK BAKANLIĞI 2020/8 TERCİH SONUÇLARI



Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak bir önceki Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları 5 gün içerisinde açıklanmıştı. Bu bilgiler doğrultusunda KPSS 2020/8 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarının 27 Haziran'da açıklanması bekleniyor.



Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.