Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS 2020/8 sonuçları
Sağlık Bakanlığıpersonel alımı ile 3 bin sağlık personelini kadrosunda istihdam edecek olan bakanlık, KPSS 2020/8 tercih kılavuzu ile tercih işlemlerini tamamlayan adayların sonuçlarını ÖSYM aracılığıyla erişime açacak. KPSS puanının ön plana çıktığı Sağlık Bakanlığı 2020/8 tercih sonuçları akabinde 3 bin sağlık personelinin ihtiyaç bulunan yerlere atamaları tamamlanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, KPSS 2020/8 tercih sonuçları hakkında merak edilen bazı bilgiler
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Sağlık Bakanlığı 2020/8 tercih kılavuzu aracılığıyla 3 bin sağlık personelinin alımı için sona yaklaşıldı. Tercih işlemlerini 22 Haziran tarihinde tamamlayan adaylar, yerleştirmelerin yapılabilmesi için sonuçların açıklanacağı günü beklemeye başladı. Peki, İstanbul'da bulunan açık pozisyonlar başta olmak üzere pek çok hastaneye yapılacak olan Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
SAĞLIK BAKANLIĞI 2020/8 TERCİH SONUÇLARI
Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak bir önceki Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları 5 gün içerisinde açıklanmıştı. Bu bilgiler doğrultusunda KPSS 2020/8 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarının 27 Haziran'da açıklanması bekleniyor.
Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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BAKAN KOCA AÇIKLAMIŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 250 sürekli işçi alımı yapılacağını bildirdi.
Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 3 bin sözleşmesi sağlık personeli alımı yapılacağını belirtti.
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Alımların 2 bin 302'sinin hemşire ve 606'sının sağlık teknikeri, kalanının ise ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında olacağını aktaran Koca, tercih kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandıktan sonra adayların tercihlerini 16-22 Haziran 2020 tarihlerinde yapabileceğini kaydetti.
Koca, sözleşmeli sağlık personeli alımı için Bakanlığın, ÖSYM'nin ve İŞKUR'un internet sitelerinin takip edilmesini istedi.
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Ayrıca 108'i temizlik hizmetleri, 113'ü bakım ve onarım hizmetleri ve 29'u koruma ve güvenlik hizmetlerinde görev yapmak üzere 250 sürekli işçi alımı yapılacağını duyuran Koca, şunları kaydetti:
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"İşçi alım duyurusu için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İŞKUR internet sitelerini takip ediniz. Yeni atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Hayırlı olsun."