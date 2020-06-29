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Hürriyet
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Haber Giriş: 29 Haziran 2020 - 12:01,

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularının tamamlanması ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Sağlık Bakanlığı 2 bin 302’si hemşire ve 606’sı sağlık teknikeri olmak üzere ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında 3 bin 250 personel alımı yapacağını duyurmuştu. Tercihler için verilen süre 22 Haziran'da sona erdi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Sağlık Bakanlığı 3 bin sağlık personeli alımı için süreç devam ediyor. Tercih işlemlerini 22 Haziran tarihinde tamamlayan adaylar, tercih sonuçları için sık sık ÖSYM’nin resmi sayfasını ziyaret ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2SAĞLIK BAKANLIĞI 2020/8 TERCİH SONUÇLARI
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SAĞLIK BAKANLIĞI 2020/8 TERCİH SONUÇLARI

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak bir önceki Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları 5 gün içerisinde açıklanmıştı. Bu bilgiler doğrultusunda KPSS 2020/8 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor

3BRANŞ DAĞILIMI
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BRANŞ DAĞILIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 3 bin sözleşmesi sağlık personeli alımı yapılacağını belirtmişti. Koca, alımların 2 bin 302'sinin hemşire ve 606'sının sağlık teknikeri, kalanının ise ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında olacağını aktardı.

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