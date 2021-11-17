MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır? İşte Sağlık Bakanlığı atama sonuçları kura tarihi
GeriGündem Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır? İşte Sağlık Bakanlığı atama sonuçları kura tarihi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 17 Kasım 2021 - 13:56 | 

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır? İşte Sağlık Bakanlığı atama sonuçları kura tarihi

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları için araştırmalar başladı. Sağlık Bakanlığı personel alımı için başvurular 12 Kasım ve 16 Kasım tarihleri aralığında yapıldı. Bakanlığa ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden atama gerçekleştirilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları için geri sayım başladı. Başvuruları kasım ayında tamamlanan Sağlık Bakanlığı personel alımında sonuçlar da yine aynı ay içerisinde açıklanacak. Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuz içerisinde 24 Kasım tarihine işaret edildi. Sağlık Bakanlığı personel alımı kurası ise aralık ayında düzenlenecek.

2SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru değerlendirme sonuçlarının PBS üzerinden ilanı 24 Kasım tarihinde yapılacak. Kura ise 2 Aralık’ta düzenlenecek.

Eczacı unvanı dışındaki diğer unvan ve branşa sahip adaylar sadece 2. yerleştirme için tercih yapabilecek olup en fazla on (10) adet tercihte bulunabildiler. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir.

3ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER

ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.

d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)

e) Mal bildirim formu.

f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli.

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge (Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi