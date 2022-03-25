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Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura sonuçları bekleniyor

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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı başvuruları mart ayında alındı. 15 Mart'ta başlayan işlemler 22 Mart'ta sona erdi. Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih işlemleri, KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre yapıldı. Şimdi gözler sonuç açıklaması ve kura tarihine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

1/3Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura sonuçları bekleniyor

Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.  Sağlık Bakanlığına 10 bin personel ve 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak. Başvurular 22 Mart günü saat 23:59’a kadar yapılabildi. Sürekli işçi alımı başvuruları ise İŞKUR üzerinden alınırken, personel alımı başvuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirildi. Son atamalarda tercihler 16-22 Aralık 2021 tarihinde alınmış, 27 Aralık’ta sonuçlar açıklanmıştı.

2/3SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Son atamalarda tercihler 16-22 Aralık 2021 tarihinde alınmış, 27 Aralık’ta sonuçlar açıklanmıştı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

3/3Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura sonuçları bekleniyor

Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

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