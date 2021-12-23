Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Sağlık Bakanlığı atama sonuçlarında
Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları için araştırmalar başladı. Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih işlemleri 16 Aralık ve 22 Aralık tarihleri aralığında yapıldı. Adaylar tercihlerini KPSS-2021/10 tercih kılavuzuna göre tamamladılar. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar
Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı tercihleri aralık ayında tamamlandı. Adaylar tercihlerini 22 Aralık tarihine kadar yaptılar. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecekler. Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçlarının açıklanmasının ardından teslim edilmesi gereken evraklar Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.
Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.
SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri hâlde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların Sağlık Bakanlığı tarafından atamaları yapılmayacaktır.