Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? 40 bin atama müjdesi verilmişti
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca, Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek personel alımlarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?
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Sağlık Bakanlığı personel alımı için geri sayım başladı. 40 bin sağlık personeli alımı kadro dağılımı, atama bekleyen sağlık çalışanlarının gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı'nın 40 bin sağlık personeli atama müjdesinin verilmesinin ardından gözler başvuru tarihlerine çevrildi. Bakanlık tarafından ihtiyaç dahilinde belirlenecek eksik kadro ve branşlara atamalar yayınlanan kılavuz doğrultusunda gerçekleştirilecek.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağını milletimizle paylaşmak istiyorum. Salgını ülkemizin gündemden tamamen çıkartana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Kapanma dönemlerinde verdiğimiz kapsamlı ve yerinde desteklerle ekonomik faaliyet yürüten aktörlerin ve vatandaşlarımızın telafi edilemez sorunlar yaşamalarının önüne geçtik."
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PERSONEL ALIMLARI NASIL YAPILACAK?
Geçtiğimiz günlerde Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunmuştu. Personel alımlarının nasıl yapılacağı konusuna da değinen Koca;
"Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Mesleğe adım atmak için sabır göstermenin zorluğunu anlıyorum. Beklentilerini ısrarla gündeme getirmelerini azimlerinin işareti kabul ediyorum. Milletimizin, devletimizin kendilerine ihtiyacı var. Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Fakat unutulmamalı, devlet kararlarını tüm hazırlıklarını tamamlayarak sonuçlandırır. Arkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar." ifadelerini kullanmıştı.