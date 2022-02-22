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Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte bu kapsamda son bilgiler

#Sağlık Bakanlığı#Personel#Personel Alımı

Sağlık Bakanlığı, 2021'de bünyesindeki eksikleri karşılamak üzere 40 bin işçi ve sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıklamıştı. 20 bin sözleşmeli personel alımının yerleştirme işlemleri yapıldı. Geri kalanlar ise 2022 yılında alınacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 2022 ataması ne zaman?

1/3Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman İşte bu kapsamda son bilgiler

Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına, farklı branşlarda yapılacak atamalar için araştırmalar devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda tercihlerde yerleşemeyen adaylar, şimdi diğer atamaya odaklandı. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımının ayrıntıları...

2/32022 ATAMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAR

2022 ATAMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

40 bin kadro kapsamındaki 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

3/3RESMİ GAZETEDE YÖNETMELİK YAYIMLANDI

RESMİ GAZETE'DE YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışacak personellerin istihdamına ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğin bazı maddeleri şunlar;

MADDE 1- 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe geçici 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 10 uncu madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 10- (1) 2022 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığında istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri ile diğer hizmetler için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenebilir. Bu durumda, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenir. Sağlık Bakanlığınca yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine sırası ile aranan şartlan haiz yedek adaylar işe alınır."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

 

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