Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu ve branş dağılımı: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Henüz ÖSYM tarafından tercih kılavuzu yayımlanmadı ancak Bakan Koca 20 bin alım için branş dağılımını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca’nın açıklaması şu şekilde:



Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30.000’i sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/ kadro ihdası yapılmıştır. 20.000 sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM’ye gönderildi.



Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS PUANINA GÖRE, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli Personel alım sürecini başlatıyoruz. Gerekli bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye verilmiştir.



