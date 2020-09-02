Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Bakan Koca'dan personel atamasıyla ilgili açıklama
2020 Sağlık Bakanlığı personel alımında son durum gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda 3 bin ve 32 bin sağlık personel, alımının yapılmasının ardından yeni atama açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli değerlendirmelerde bulunan Koca, atamaların yeni hastanelerin açılmasıyla gerçekleşeceğini söyledi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte, 2020 sağlık personeli alımlarıyla ilgili son dakika gelişmeler.
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Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere alınacak olan sağlık personeli atamalarıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca değerlendirmelerde bulundu. Koca, ilerleyen günlerde atamaların olabileceğini söyledi. Pandemi sürecinde yeni yapılan hastanelere haziran ayında 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 250 süreli işçi alımı yapılacağı duyurulmuştu.
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SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel atamasıyla ilgili şunları söyledi;
Koca, "Önümüzdeki dönemde devreye girecek hastanelerimiz olacak. Hastanelerin devreye girmesiyle bu anlamda alım söz konusu olacak. Konya açıldı, İstanbul’da Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi bu hafta sonu açılmış olacak. Seyrantepe benzer şekilde yakın zamanda açılacak.
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(Ankara'da) Kapatılan hastaneleri açmak gibi bir eğilimimiz vardı, özellikle yoğun bakım bölümlerini devrede tutma noktasında bir çaba içindeyiz. (Ek ödeme) Filyasyon yapanlar, acil, göğüs hastalıkları, dahiliye, çocuk gibi yoğun çalışanlarla ilgili düzenleme birkaç güne yayımlanmış olur." dedi.
Sağlık Bakanlığı personel alımı tarihleri belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz .
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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvuru şartları henüz belli olmadı ancak daha önce personel alımında açıklanan şartlar şu şekildeydi;
ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.
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KPSS Tercih Kılavuzunda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, yayımlanacak kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.
Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.
Durumu “Başvuru Genel ve Özel Şartlarına” uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.