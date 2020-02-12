Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Atama takvimi belli oldu
Sağlık Bakanlığı personel atamaları için beklenen açıklama geldi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklamada 8 bin 844 kadro için Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme kılavuzunun yayımlanacağı tarihi duyurdu. Konuyla ilgili açılama sonrası, Sağlık Bakanlığı alımlarının başlayacağı tarih merak konusu oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte, o konuyla ilgili detaylar.
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Sağlık Bakanlığı atama takvimi belli oldu. 8 bin 844 kadro için Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme kılavuzunun bu hafta yayınlanacağını beliren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bSağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihini de paylaştı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte Sağlık Bakanlığı atamalarının yapılacağı tarih…
Sağlık Bakanlığı personel alımıyla ilgili beklenen açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’den geldi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklamada 8 bin 844 kadro için Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme kılavuzunun bu hafta yayınlanacağını belirtti.
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Aygün Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "Değerli adaylarımız, #HalisAygünSağlıkçıBekliyor dediniz biz de çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu hafta kılavuzu yayınlayacağız. 14-20 Şubat tarihleri arasında başvurularınızı yapabilirsiniz. Şimdiden tüm sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim."
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Sağlık Bakanlığı 2019 yılında 17 bin 689 personel alımı yapılacağını duyurmuştu. İkiye bölünen atamaların ilki Aralık 2019'da yapıldı. İlk atama döneminde 8 bin 845 personelin ataması tamamlanmıştı.