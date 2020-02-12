Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Atama takvimi belli oldu

Sağlık Bakanlığı atama takvimi belli oldu. 8 bin 844 kadro için Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme kılavuzunun bu hafta yayınlanacağını beliren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bSağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihini de paylaştı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte Sağlık Bakanlığı atamalarının yapılacağı tarih…



Sağlık Bakanlığı personel alımıyla ilgili beklenen açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’den geldi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklamada 8 bin 844 kadro için Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme kılavuzunun bu hafta yayınlanacağını belirtti.