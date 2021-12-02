Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı! Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları

KURA SONRASI YAPILACAK NELERDİR?

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için atamaya esas belgeleri dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde belirtilen adreste olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Atamaya esas evrakların son geliş tarihi 17 Aralık saat:18:00 olarak açıklandı.