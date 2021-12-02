Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı! Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları
Sağlık Bakanlığı personel alımı yeniden atama başvuruları kasım ayı içerisinde alındı. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, belirlenen kadrolara ilk defa veya yeniden atama yapılacak. Başvuru değerlendirmelerinin ardından sonuçlar 24 Kasım’da açıklandı. Kura çekimi ise bugün gerçekleştirildi. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları listesi
Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi yapıldı. Sağlık Bakanlığı uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden atama gerçekleştirdi. Kura sonuçları noter huzurunda yapılan çekilişin ardından açıklandı. Atamaya esas evrakların son geliş tarihi 17 Aralık saat:18:00 olarak açıklandı.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI
Kura çekilişi 02.12.2021 tarihinde Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda yapıldı. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmadı. Kura çekilişi bakanlığın YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlandı.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KURA SONRASI YAPILACAK NELERDİR?
Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için atamaya esas belgeleri dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde belirtilen adreste olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Atamaya esas evrakların son geliş tarihi 17 Aralık saat:18:00 olarak açıklandı.