Sağlık Bakanlığı personel alımı için son gün! İşte, KPSS 2020/11 tercih kılavuzu
Sağlık Bakanlığı personel alımı, KPSS 2020/11 aracılığıyla bugün sona erecek. Bünyesine farklı pozisyonlardan toplam 200 personel alımı yapacak olan Sağlık Bakanlığı, personel alımı işlemi için KPSS 2020/11 tercih kılavuzunu baz alacak. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı için KPSS 2020/11 tercih kılavuzu detayları
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KPSS 2020/11 ile Sağlık Bakanlığı personel alımı için son güne girildi. Sağlık Bakanlığı personel alımı için yayımlanan KPSS 2020/11 tercih kılavuzu ile kurum bünyesine yeni personeller dahil edilmeye hazırlanılıyor. Sağlık alanı dışında yapılacak olan alımlar, mühendis, şoför, mimar gibi pozisyonlarda yapılacak. İşte, KPSS 2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu bilgileri
SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2020/11 TERCİH KILAVUZU
Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/11 tercih kılavuzunda şu bilgiler yer alıyor;
Adaylar tercihlerini 10-16 Eylül 2020 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir.
İnternetten tercih gönderme işlemleri 16 Eylül 2020 günü, saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.
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Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınavagirilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerininternetle ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleriyapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır.
Tercih kılavuzuna aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
1136 sayılı Avukatlık Kanunun 9’uncu maddesine göre Avukatlığa kabulün ruhsatnamenin verildiği andanitibaren hüküm ifade etmesi ve avukatlığa kabulden sonra Avukat unvanının kullanılabilmesi sebebiyle,Avukat kadrolarını tercih edecek adayların Avukatlık Ruhsatnamesine tercih işlemlerinin son günüitibarıyla sahip olmaları gerekmektedir. Aksi halde yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları yapılmayacaktır.Avukatlık stajının tamamlanması ve Avukatlık Ruhsatının alınması için başvuruda bulunulması adaylara“Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak” koşulunun arandığı kadrolara başvuru hakkı vermez.
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ KADROSU İÇİN ARANAN ŞARTLAR
Dil ve Konuşma Terapisti kadrolarına dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veyayüksek okullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yükseklisans veya doktora yapan veya lisanüstü eğitiminin (yüksek lisans veya doktora) Yükseköğretim KuruluBaşkanlığınca bu alanlara eşdeğer olduğunu gösterir belgeye sahip adaylar başvurabilecektir.Dil ve Konuşma Terapisti kadrolarını ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etmehakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneğiişaretleyen adayların ilgili kadroları tercih etmelerine sistem tarafından izin verilecektir. Adaylarınverdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyandabulunan adaylar yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek, bu kişilerin atamaları yapılmayacaktır
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ŞOFÖR KADROSU İÇİN ARANAN ŞARTLAR
18.07.1997 tarihli ve 23053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 75inci maddesinde 2015 yılında yapılan değişikliklerle sürücü belgelerinde yeni bir sistem öngörülmüş ve2016 yılı itibarıyla yeni sisteme geçilmiştir. Bu nedenle KPSS merkezi yerleştirme işlemlerinde ilan edilenŞoför kadrolarının karşısında yeni sistemde yer alan sürücü belgelerine yer verilmiştir.
Ayrıca Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin geçici 10 uncu maddesinde eski sürücü belgelerinin yenisürücü belgeleri ile değiştirilmesi için beş yıllık bir süre öngörülmesi sebebiyle eski sürücü belgeleriningeçerliliği de devam etmektedir.
Bu kapsamda;
- CE sürücü belgesine veya DE sınıfı ve C sınıfı sürücü belgelerinin her ikisine birden sahip olanlarile eski sürücü belgelerinden D sınıfı veya 1997 öncesi E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar “CEsınıfı sürücü belgesine sahip olmak” koşulunun yer aldığı kadroları,
- D veya DE sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birine sahip olanlar ile eski sürücü belgelerindenE sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar “D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak” koşulunun yeraldığı kadroları,tercih edebilecektir.