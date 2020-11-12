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Haber Giriş: 12 Kasım 2020 - 11:11 | 

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak? Gözler Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzunda

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı için ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzu merakla beklenmeye devam ediliyor. 12 bin sağlık personeli alımı ile bakanlık kadrolarında yeni personeller istihdam edilmeye hazırlanıyor. Pek çok alanda gerçekleşecek olan istihdam sürecinde, 12 bin sağlık personeli alımı için ilan yayımlanacak. Bu ilanla birlikte adaylar, KPSS puan sıralamalarına göre tercihlerini yapabilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı branş dağılımı belli oldu mu ve şartlar nedir? İşte, branş dağılımı ve tercih kılavuzu hakkında bazı bilgiler

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Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı branş dağılımı ve tercih kılavuzu Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından merakla araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok sağlık mezununun gündem konusunu oluşturan 12 bin sağlık personeli alımı, branş dağılımı açıklaması ve tercih süreci ile araştırılıyor. Peki, 12 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı ne zaman açıklanacak ve başvurular ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

2SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU
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SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvurusu, ÖSYM üzerinden açılacak duyuru ile gerçekleşecek. Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki hafta, muhtemelen Kasım ayının ilk haftası 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına çıkacağımızı müjdelemek istiyorum." ifadesini kullanmış ve hazırlıkların sürdürdüğünü ifade etmişti. Bu bilgiler dahilinde Sağlık bakanlığı 12 bin personel alımı için başvuru sürecinin 2 Kasım Pazartesi günü başlayacağı söylenebilir.

Peki branş dağılımı nasıl olacak? İşte, bazı bilgiler;

3BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK
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BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı branş dağılımı için henüz bir bilgi gelmese de, son başvuru sürecinde en çok ağırlık, ihtiyacın bulunduğu hemşire pozisyonuna verilmişti. Bu alımda da branş dağılımının en üst sırasında hemşire pozisyonunun olması bekleniyor.

İşte, 18 bin kişilik son alımdaki branş dağılımı detayları;

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Biyolog 5 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 20 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 10 (Lisans), Diyetisyen 160 (Lisans), Ebe 1600 (Lisans), Fizyoterapist 200 (Lisans), Hemşire 9373 (Lisans), Hemşire 1627 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 20 (Lisans), Odyolog 20 (Lisans), Perfüzyonist 43 (Lisans), Psikolog 125 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 10 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 100 (Lisans), Sağlık Teknikeri Adli Tıp 24 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 75 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 36 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 630 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 54 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 19 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 70 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 50 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 11 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 11 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 108 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 251 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 22 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 392 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 54 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 111 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 7 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 24 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 564 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 774 (Ön Lisans), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 1400 (Ortaöğretim), Toplam 11686 (Lisans), 3287 (Ön Lisans), 3027 (Ortaöğretim), Genel Toplam (18000).

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Sağlık Bakanlığı KPSS tercih kılavuzunun önümüzdeki hafta içi yayımlanması bekleniyor.

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