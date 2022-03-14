Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? Gözler Sağlık Bakanlığı işçi- personel alımı 2022 tercih kılavuzu ve şartlarında

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başvurular ile ilgili detayları açıkladı. Buna göre sürekli işçi alımı için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) http://esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir. Tercih kılavuzu ise henüz yayımlandı. Başvurular 15 Mart'ta başlayacak. Bakan Koca’nın açıklamasının tamamı şu şekilde: Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere toplam 40 bin pozisyon/kadro ihdası yapılmış ve ilk etapta bu sayının 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirilmişti.



Geriye kalan 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Cumhurbaşkanlığınca açıktan atama izni verilmiştir.



