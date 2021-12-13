Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak? 20 bin sözleşmeli personel atanacak

FAHRETTİN KOCA MÜJDEYİ VERDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlatıyoruz. Gerekli bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye verilmiştir" dedi.



Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı'na 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin kadro ihdası yapıldığını hatırlatarak, "20 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM'ye gönderildi. Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlatıyoruz. Gerekli bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye verilmiştir. 10 bin 348 hemşire, 1600 ebe ve 6 bin 604 sağlık teknisyeni/ sağlık teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır" ifadelerini kullandı.



