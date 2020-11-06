Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nedir? Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu için geri sayım
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları her dönemde yoğun ilgi görüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada 12 bin sağlık çalışanı alınacağı müjdesini verdi. Haziran ayında yapılan alımlarda başvurular 16 Haziran’da başlamış ve 22 Haziran’da sona ermişti. Peki Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar
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Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili müjdeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. Bakan Koca açıklamasında, ‘Önümüzdeki hafta, muhtemelen kasım ayının ilk haftası içinde ilk planda 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına da çıkacağımızı buradan müjdelemek istiyorum.’ dedi. Yapılan son alımlarda KPSS tercih kılavuzu yayımlanmış ve ardından başvurular başlamıştı. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili bilgiler
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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca, ‘Önümüzdeki hafta, muhtemelen kasım ayının ilk haftası içinde ilk planda 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına da çıkacağımızı buradan müjdelemek istiyorum.’ dedi.
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BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Henüz yeni alımlar ile ilgili başvuru şartları yayımlanmadı. Haziran ayında yapılan alımlarda yayımlanan kılavuz içerisinde yer alan başvuru şartları şu şekilde:
Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.
KPSS 2019/4, KPSS 2019/7, KPSS 2020/4 ve KPSS 2020/5 Tercih Kılavuzlarında belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.
Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.
Durumu “Başvuru Genel Şartlarına” uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan hüküm:
“…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
Sözleşmesini;
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,
c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”