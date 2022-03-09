Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 ne zaman yapılacak? Gözler Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzunda

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili açıklama yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca personel alımı ile ilgili yaptığı açıklamada Kırk bin kadro kapsamındaki 10.000 sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10.000 sürekli işçi kadrosu için alımların başlayacağı ayı duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ‘Kırk bin kadro kapsamındaki 10.000 SÖZLEŞMELİ sağlık personeli pozisyonu ile 10.000 SÜREKLİ İŞÇİ kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır. Sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olsun.’ dedi. Başvuru detayları açıklandıkça haberimiz içerisine eklenecektir.
Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığa 30.000’i sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 BİN POZİSYON/ KADRO ihdası yapıldı. 20.000 sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM’YE GÖNDERİLDİ. 40 bin sözleşmeli personel alımında 10.348 HEMŞİRE, 1.600 EBE VE 6.604 SAĞLIK TEKNİSYENİ/ SAĞLIK TEKNİKERİ ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri başvuruları aralık ayında tamamlandı.