Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 ne zaman yapılacak? Gözler Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzunda

20 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığa 30.000’i sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 BİN POZİSYON/ KADRO ihdası yapıldı. 20.000 sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM’YE GÖNDERİLDİ. 40 bin sözleşmeli personel alımında 10.348 HEMŞİRE, 1.600 EBE VE 6.604 SAĞLIK TEKNİSYENİ/ SAĞLIK TEKNİKERİ ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri başvuruları aralık ayında tamamlandı.