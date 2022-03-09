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Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 ne zaman yapılacak? Gözler Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzunda

#Sağlık Bakanlığı#Sağlık Bakanlığı Personel Alımı #Sağlık Bakanlığı Başvuru

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili araştırmalar başladı. Sağlık Bakanlığı’na 30.000’i sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/ kadro ihdası yapıldığı açıklanmıştı. 20 bin personel alımının yapılmasının ardından gözler 10 bin işçi ve 10 bin sözleşmeli personel alımına çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 ne zaman yapılacak?

1/3Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 ne zaman yapılacak Gözler Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzunda

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili açıklama yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca personel alımı ile ilgili yaptığı açıklamada Kırk bin kadro kapsamındaki 10.000 sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10.000 sürekli işçi kadrosu için alımların başlayacağı ayı duyurdu.

2/3SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ‘Kırk bin kadro kapsamındaki 10.000 SÖZLEŞMELİ sağlık personeli pozisyonu ile 10.000 SÜREKLİ İŞÇİ kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır. Sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olsun.’ dedi. Başvuru detayları açıklandıkça haberimiz içerisine eklenecektir.

3/320 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPILDI

20 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığa 30.000’i sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 BİN POZİSYON/ KADRO ihdası yapıldı. 20.000 sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM’YE GÖNDERİLDİ. 40 bin sözleşmeli personel alımında 10.348 HEMŞİRE, 1.600 EBE VE 6.604 SAĞLIK TEKNİSYENİ/ SAĞLIK TEKNİKERİ ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri başvuruları aralık ayında tamamlandı.

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