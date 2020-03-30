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Haber Giriş: 30 Mart 2020 - 14:29, /

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2020 tercih kılavuzu ile hemşire ve sağlık teknisyeni alınıyor!

Toplam 18 bin sağlık personeli ve 14 bin sağlık işçisi alımı ile toplam 32 bin personel alımı yapacak olan Sağlık Bakanlığı, alımların büyük kısmını hemşire ve sağlık teknisyeni alanlarında gerçekleşecek. Sağlık teknisyeni pozisyonunda ilk ve acil yardım, odyometri, röntgen, tıbbi sekreter gibi alt unvanları içerecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı 2020 tercih kılavuzu bilgilerine göre şartlar neler olacak? İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu (KPSS 2020/5) hakkında merak edilen bazı bilgiler

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Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı için KPSS 2020/5 tercih kılavuzu kullanılacak. Bu kılavuzlarda yer alan bilgilere göre en çok alım yapılacak olan alan hemşire branşı olacak. Sağlık Bakanlığı'nın geçtiğimiz aylarda açtığı tercih ekranında 8 bin 844 kontenjan için 82 bin 726 başvuru yapılmıştı. Bu başvuru döneminde de sayının 80 bin civarında olması bekleniyor. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı 2020 başvuru ekranı hakkında detaylı bilgilerstrong>SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2020 BAŞVURUSU

Sağlık Bakanlığı bünyesine yapılacak olan 14 bin sürekli işçi ve 18 bin sağlık personeli olmak üzere 32 bin personel alımı için için süreç başladı.18 bin sağlık personeli alımı için kılavuz bilgileri ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Hemşire, Sağlık Teknikeri, Röntgen teknikeri, ilk ve acil yardım teknikeri gibi pek çok branşta yapılacak olan Sağlık Bakanlığı personel alımı için kadro dağılımı birçok branşı kapsayacak. En çok alım yapılacak branş dalı ise 11 bin kadro ile hemşire olacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ÖSYM’nin yayımladığı kılavuz bilgileri ile erişime açıldı. Türkiye’nin pek çok kentinde ihtiyaç bulunan kadrolar için yapılacak olan Sağlık Bakanlığı personel alımı, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sayfası (AİS) üzerinden 26 Mart-1 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. AİS şifresi ya da E-Devlet giriş bilgileri olan adaylar Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Sağlık Bakanlığı personel alımı için müracaat işlemleri ÖSYM AİS ekranından tamamlanacak. Aşağıdaki branşları karşılayan adaylar, müracaatlarını 26 Mart-1 Nisan tarihleri arasında tamamlayacak;

Biyolog 5 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 20 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 10 (Lisans), Diyetisyen 160 (Lisans), Ebe 1600 (Lisans), Fizyoterapist 200 (Lisans), Hemşire 9373 (Lisans), Hemşire 1627 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 20 (Lisans), Odyolog 20 (Lisans), Perfüzyonist 43 (Lisans), Psikolog 125 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 10 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 100 (Lisans), Sağlık Teknikeri Adli Tıp 24 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 75 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 36 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 630 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 54 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 19 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 70 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 50 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 11 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 11 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 108 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 251 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 22 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 392 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 54 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 111 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 7 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 24 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 564 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 774 (Ön Lisans), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 1400 (Ortaöğretim), Toplam 11686 (Lisans), 3287 (Ön Lisans), 3027 (Ortaöğretim), Genel Toplam (18000).

Kılavuz detayları için sonraki sayfaya tıklayınız…

2

Adaylar tercihlerini, 26 Mart-1 Nisan 2020 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir.İnternetten tercih gönderme işlemleri 1 Nisan 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süreuzatılmayacaktır.

Adayların bu kılavuzda sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSSOrtaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almışolmaları gerekir.

KILAVUZU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

3

Tercih yapmak istediğiniz sözleşmeli pozisyonları belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere istek sıranıza göreyazınız. Bu sıralamada sözleşmeli pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son dereceönemlidir. Tercih listenizi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimdebulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılantercihler geçerli olacaktır.

4

2018 KPSS'de;

* Ortaöğretim düzeyinde sınava başvuran ancak, sınava başvurduğu dönemde lisans mezuniyetinibildirmeyen adayların (21 Mayıs 2018 tarihi ve öncesinde bir lisans programından mezun olan adaylar)

* Ortaöğretim düzeyinde sınava başvuran ancak, sınava başvurduğu dönemde ön lisans mezuniyetinibildirmeyen adayların (19 Temmuz 2018 tarihi ve öncesinde bir ön lisans diploması almaya hak kazanmışadaylar)

* Ön lisans düzeyinde sınava başvuran ancak, sınava başvurduğu dönemde lisans mezuniyetinibildirmeyen adayların (21 Mayıs 2018 tarihi ve öncesinde bir lisans programından mezun olan adaylar)tercih yapmaları sistem tarafından engellenmiştir.

14 BİN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

5

1. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

2. 657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk VatandaşlığıKanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylarve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

3. KPSS 2019/4, KPSS 2019/7 ve KPSS 2020/4 Tercih Kılavuzunda belirtilen sözleşmelipozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistemtarafından engellenecektir.

4. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar görevebaşlatılmayacaktır.

5. Durumu “Başvuru Genel ve Özel Şartlarına” uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmelipozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresiiçerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

6. ODYOLOG, PERFÜZYONİST, DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ, SAĞLIK FİZİKÇİSİpozisyonlarını, ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adaylarıntercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgilisözleşmeli pozisyonları tercih etmelerine izin verilecektir. Adayların verdikleri beyanlarınınsorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanadayların, yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığınca atamaları yapılmayacaktır.

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