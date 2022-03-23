Sağlık Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı'na 10 bin yeni personel daha katılacak. Bunlardan büyük çoğunluğunu 5175 kişi ile hemşire ve 800 kişi ile ebe oluşturuyor. Tercih sürecinin geride kalması ile şimdi de sonuçlara odaklanıldı. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alım sonuçlarında son durum...