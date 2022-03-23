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Sağlık Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler

#Sağlık Bakanlığı#Personel Alım Sonuçları#Seoanasayfa

Sağlık Bakanlığı personel alımı için Resmi Gazete'de ilan vermişti. Ortaöğrenim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapan sağlık personellerinin sonuç hakkındaki araştırmaları hız kazandı. KPSS puanına göre ataması yapılacak olan personeller 15 Mart 2022-22 Mart 2022 tarihlerinde ÖSYM üzerinden tercihlerini gerçekleştirmişti. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak?

1/3Sağlık Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak İşte son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı'na 10 bin yeni personel daha katılacak. Bunlardan büyük çoğunluğunu 5175 kişi ile hemşire ve 800 kişi ile ebe oluşturuyor. Tercih sürecinin geride kalması ile şimdi de sonuçlara odaklanıldı. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alım sonuçlarında son durum...

2/3KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. 04 – 10 Mart 2022 tarihleri arasında alınan KPSS-2022/4 tercih sonuçları 21 Mart 2022 tarihinde açıklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı tercih başvuruları 22 Mart'ta sona erecek. Bu bilgilere göre Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/5 tercih sonuçlarının 2 Nisan 2022'de açıklanması ön görülüyor.

3/3HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK

HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK?

“Biyolog 3 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 49 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 26 (Lisans), Diyetisyen 170 (Lisans), Ebe 800 (Lisans), Fizyoterapist 195 (Lisans), Hemşire 4397 (Lisans), Hemşire 778 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 23 (Lisans), Odyolog 26 (Lisans), Perfüzyonist 7 (Lisans), Psikolog 146 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 14 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 73 (Lisans), Sağlık Teknikeri Adli Tıp 12 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 111 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 34 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 554 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 34 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 34 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 85 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 61 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 20 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 49 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 70 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 596 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 11 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 237 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 57 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 65 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 13 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Podolog 10 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 20 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 354 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 734 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 5 (Ön Lisans), Sağlık Teknisyeni Anestezi 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 5 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 34 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Röntgen 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter 22 (Ortaöğretim), Toplam 5929 (Lisans), 3166 (Ön Lisans), 905 (Ortaöğretim), Genel Toplam 10000.”

 

 

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#Sağlık Bakanlığı#Personel Alım Sonuçları#Seoanasayfa