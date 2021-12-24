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Haber Giriş: 24 Aralık 2021 - 21:20 | 

Sağlık Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte atamalarda son bilgiler

20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin başvuru süreci geride kaldı. Geçtiğimiz günlerde başlayan tercih sürecinin bitmesinin ardından şimdi de sonuçlar merak konusu oldu. Pek çok branştan sağlık personeli de atamalar için belirlenen tarihi öğrenmek istiyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Sağlık Bakanlığının 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin sonuçlar bekleniyor. Başta hemşire olmak üzere pek çok branşta yapılacak alımlar için başvuru süreci yakın zaman önce bitmişti. İşte, sağlık personeli alım atama sonuçları hakkında bilgiler...
2SAĞLIK BAKANLIĞI BRANŞ DAĞILIMI

SAĞLIK BAKANLIĞI BRANŞ DAĞILIMI

20 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında, 10.348 hemşire, 1.600 ebe ve 6.604 sağlık teknisyeni/ sağlık teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek.
3SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.
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