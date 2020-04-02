Online Covid 19 rehberi: Covid 19 nedir? Covid 19 belirtileri neler? Covid 19 haritası güncel mi?

Son günlerde yeni tip Covid-19 salgını dünyanın tek gündem maddesi oldu. Dünya Sağlık Örgütü’nün yanı sıra Sağlık Bakanlığı da vatandaşları online Covid 19 rehberi ile vatandaşları bilgilendiriyor. Günlük vaka sayılarının yanı sıra Covid-19 belirtileri ve virüsten korunma yöntemleri de Sağlık Bakanlığı online Covid 19 rehberinde yer alıyor. Peki, Covid 19 nedir? Covid 19 belirtileri neler? Covid 19 haritası güncel mi?
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Corona virüsü vakalarının ülkemizde de görülmeye başlaması ardından Covid 19’a ait sayısal verilerin de yer aldığı web sayfası vatandaşların erişime açıldı. Covid-19 haritasında pozitif vaka sayısında son durum, iyileşen hasta sayısı ve yeni vakalar gibi veriler yer alırken; Covid 19 rehberinde hastalığın belirtiler ve nasıl korunmamız gerektiğine dair daha birçok bilgi yer alıyor. İşte Covid 19 haritası ve Covid-19 rehberinde yer alan bilgiler
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Covid-19 map üzerinden Türkiye ve dünyadan gelen en son resmi veriler harita bilgileri ile öğrenilebiliyor. Türkiye’de 1 Nisan tarihi itibariyle 15 bin 679 vaka olurken, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 277'ye çıktı.
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Covid 19 haritasının her gün olduğu gibi akşam saatlerinde güncellenmesi bekleniyor. 2 Nisan Corona virüsü vaka sayılarını aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilir. Ölüm ve iyileşen sayılarını görüntüleyebilirsiniz.
Coronavirus’lar tek zincirli, pozitif polariteli, zarflı RNA virüsleridir. Pozitif polariteli oldukları için RNA’ya bağımlı RNA polimeraz enzimi içermezler, ancak genomlarında bu enzimi kodlarlar. mYüzeylerinde çubuksu uzantıları vardır. Bu çıkıntıların Latince’deki “corona”, yani “taç” anlamından yola çıkılarak bu virüslere Coronavirus (taçlı virüs) ismi verilmiştir.
COVID-19'dan sorumlu virüs, SARS-CoV ve MERS-CoV’unda içinde bulunduğu Betacoronavirus cinsi içindeki Sarbecovirus altcinsi altında yer almaktadır. Virüsün yeni isimlendirmesi SARS-CoV2 olarak kabul edilmiştir.
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COVİD 19 BELİRTİLERİ NELER?
COVID-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve sızı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom görülmez ve kendilerini kötü hissetmezler. Çoğu insan (yaklaşık% 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir. COVID-19 virüsünü alan her 6 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir. Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Hastalığa yakalanan insanların yaklaşık % 2'si ölmüştür. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar mutlaka tıbbi yardım almalıdır.
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KİMLER RİSK ALTINDA?
COVİD-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir.
Vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçirmektedir.
Vakaların %20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.
Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.
Hastalıktan En Çok Etkilenen Kişiler:
60 yaş üstü olanlar Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar: Kalp hastalığı Hipertansiyon Diyabet Kronik Solunum yolu hastalığı Kanser gibi Sağlık Çalışanları Çocuklar Risk Altında Mı?
Çocuklarda hastalık nadir ve hafif görünmektedir. Çocuklarda şimdiye kadar ölüm görülmemiştir. Hamileler Risk Altında Mı?
COVID-19 enfeksiyonu gelişen gebe kadınlarda hastalığın ciddiyeti konusunda sınırlı bilimsel kanıt vardır.
Bununla birlikte mevcut kanıtlar COVID-19 enfeksiyonu sonrası hamile kadınlar arasındaki hastalık şiddetinin, hamile olmayan yetişkin COVID-19 vakalarına benzer olduğunu ve hamilelik sırasında COVID-19 ile enfeksiyonun fetüste olumsuz bir etkisi olduğunu gösteren hiçbir veri olmadığını göstermektedir.
Şu ana kadar COVID-19'un hamilelik sırasında anneden bebeğe bulaştığına dair de bir kanıt bulunmamaktadır.